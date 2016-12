Suzuki Swift GSXRR Tribute

Suzuki vara unʼedizione limitata e smaccatamente sportiva della Swift. Si chiama GSXRR Tribute ed è ordinabile esclusivamente sul web store Suzuki, come già la Swift Web Race. Per metterne in mostra il carattere, la Casa di Hamamatsu si è avvalsa di un tester dʼeccezione: Aleix Espargarò, il suo pilota nella MotoGP. Perché auto e moto sʼincrociano a meraviglia nellʼuniverso sportivo Suzuki.