Suzuki lancia la Swift 4x4 DualJet

09:00 - Suzuki lancia la nuova versione DualJet della Swift 4x4, rafforzando così la gamma della sua baby compatta di segmento B. Il termine DualJet indica una motorizzazione nuova, tanto brillante quanto parca nei consumi, il giusto compromesso tra efficienza e prestazioni e che Suzuki adotterà presto su altri suoi modelli. Suzuki Swift 4x4 DualJet è una piccola di carattere, perché la trazione integrale è già un valore aggiunto importante per la categoria, ma ora il nuovo propulsore acuisce lʼesclusività della vettura.

Grazie a tanti interventi ingegneristici, il motore 4 cilindri 1.2 benzina DualJet assicura una migliore combustione. È stata rivista la fase di aspirazione e quella di distribuzione, con valvole più lunghe e strette, ma sono stati rinnovati anche i pistoni, le cui superfici riducono gli attriti del 30% rispetto ai vecchi pistoni. Il DualJet sviluppa la buona potenza di 90 CV e una coppia massima di 120 Nm a 4.400 giri/minuto, mentre lʼefficienza sale, anche per merito dello Start&Stop. I consumi medi si abbassano così, nel ciclo combinato, fino ai 4,8 litri per 100 km, mentre le emissioni di CO2 si attestano sui 111 g/km. Valori di assoluta eccellenza per unʼauto a trazione integrale.

La nuova Suzuki Swift 4x4 DualJet è arrivata nei giorni scorsi nelle concessionarie italiane, disponibile nelle due versioni B-Cool e B-Top. Di serie offrono entrambe i cerchi in lega da 16 pollici, i fendinebbia, i vetri privacy e le luci diurne a LED. Allʼinterno sono standard il cruise control con comandi al volante, l’impianto audio con lettore CD/MP3 e presa USB, il volante e la leva del cambio in pelle, il sistema keyless con accensione con pulsante e il sensore per l’accensione delle luci. La versione B-Top propone anche navigatore e vivavoce Bluetooth. I prezzi della Swift 4x4 DualJet partono da 16.500 euro.