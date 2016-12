Suzuki Jimny Street, Urban look

Suzuki Jimny non è mai stata una city car. Troppo specifico lʼassetto 4x4 per considerarla una “banale” utilitaria. Ma adesso Suzuki sceglie di coltivare lʼindole più cittadina della vettura lanciando la nuova versione Jimny Street , meno campestre e più metropolitana. La carrozzeria bianca acquista eleganza per i fregi color arancio sulle cornici dei fendinebbia anteriori e dei retrovisori esterni, sulle barre del tetto e la presa d'aria al centro del cofano motore.

Di conseguenza, il nuovo Suzukino esprime esteticamente una personalità diversa dal consueto, e il nome Street lo rappresenta bene. Ma le dimensioni compatte e non più grandi di una Panda lo confermano agile come un camoscio e facile da guidare. Le basi insomma del successo di Jimny, che ha saputo ritagliarsi una fetta di clienti e di simpatia unica nel segmento dei piccoli 4x4. Una generazione che risale alla fine degli anni 60 con modelli famosi come SJ410 e Santana, e oggi riproposta in questa serie limitata Jimny Street di soli 90 esemplari. A listino nuova Suzuki Jimny Street costa 19.900 euro.