26 luglio 2018 08:45 Suzuki Jimny Sakigake, sold-out da record! Venti esemplari venduti in poco più di 40 ore

Una versione speciale che più speciale non si può. Per lʼarrivo sul mercato italiano della quarta generazione di Jimny, Suzuki ha approntato la web edition Sakigake, prodotta in soli 20 esemplari numerati. Ebbene, in meno di 48 ore ‒ esattamente 40 ore e 12 minuti ‒ tutti e 20 i modelli sono stati comprati, al prezzo di 21.950 Euro ciascuno. Un sold-out da record!

Il nome, dʼaltronde, comprendeva già tutto. In giapponese “Sakigake” significa “valoroso, colui che anticipa gli altri”, e la prima serie speciale del nuovo Jimny ha fatto da valoroso apripista al piccolo fuoristrada Suzuki. Un modello che deriva direttamente dagli LJ 10 di mezzo secolo fa, confluiti poi nel SJ410 e nel Santana degli anni 80, infine nel Jimny, che festeggia 20 anni dallʼesordio. Il temperamento indomabile è il tratto principale del 4x4 Suzuki, compatto e agile come un camoscio, con doti offroad degne dei più grandi e blasonati fuoristrada giapponesi. Affronta anche fondi infidi come fango, pietraie e piccoli corsi dʼacqua, merito del nuovo telaio a traliccio, delle sospensioni ad assale rigido e dell’elevata altezza da terra.