Suzuki iK-2, la 5 porte che verrà

Suzuki porta alla kermesse ginevrina due prototipi e una tecnologia: Boosterjet. Si tratta di una nuova motorizzazione di piccola cilindrata a iniezione diretta e sovralimentazione turbo, che coniuga alla perfezione vivacità dinamica ed efficienza quanto a consumi ed emissioni nocive. Il motore 1.0 Boosterjet contraddistingue i due prototipi iK-2 e iM-4.

Nel video sotto vediamo la iK-2, inedita compatta 5 porte che Suzuki trasformerà in un modello della produzione di serie nel prossimo anno. Dinamica, lunga poco più di 4 metri e con carreggiate ampie, Suzuki iK-2 mostra un assetto alto che la consegna al segmento dei city crossover, in cui la Casa nipponica è tra le leader più importanti al mondo. Il design è incentrato sul tema “Liquid Flow”, ovvero della fluidità delle linee che corrono armoniose e, soprattutto, ottimizzano la resa aerodinamica. Al cui contributo provvedono anche i passaruota larghi e robusti. Di tono completamente diverso è invece il prototipo iM-4, le cui forme squadrate cercano nuove soluzioni nel segmento dei Suv medi a trazione integrale, anche questo un segmento in cui Suzuki eccelle fin dai tempi di SJ410 e Santana. Ovvero la fine degli anni Sessanta.