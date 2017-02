Suzuki Ignis festeggia i 35 anni di Radio Deejay

Radio Deejay ama celebrare i suoi “anni”. Per i 30 di attività fu scelta Milano , sua sede naturale, mentre lʼanno scorso i 34 anni furono festeggiati al PalaLottomatica di Roma . Insieme alle voci che hanno reso mitica la radio ‒ da Linus a Nicola Savino ad Alessandro Cattelan ‒ cʼerano ospiti del calibro di Laura Pausini, Elisa, Max Pezzali, Marco Mengoni, gruppi come i Negramaro e ancora J-Ax, Fedez, Emis Killa, Ensi, Jasmine Thompson, Maitre Gims, Sofi Tukker. La festa del primo febbraio a Torino sarà invece tutta da scoprire.

Quanto a Suzuki Ignis, si fa notare per la sua compattezza e lʼincredibile qualità dinamica in fuoristrada. Se il modello oggi in commercio è tutto nuovo, il nome Ignis però deriva a un modello storico nella storia del piccoli 4x4 Suzuki, che di anni ne compiono anche più di 35! La nuova Ignis adotta il sistema di trazione integrale a giunto viscoso Allgrip, che ripartisce automaticamente la coppia sui due assi quando rileva condizioni di scarsa aderenza. La vettura è disponibile anche in versione ibrida, con un dispositivo ISG (Integrated Starter Generator) che integra in un unico elemento tre componenti quali generatore di corrente, motorino di avviamento e motore elettrico.