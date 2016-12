Suzuki, corso di guida per chi compra unʼauto

Chi compra unʼauto Suzuki , impara a guidare in sicurezza e con il giusto senso di responsabilità. Non è uno slogan, né tantomeno una citazione, è invece la nuova promozione che offre in omaggio un corso di guida sicura a chi acquista una Suzuki entro il 31 dicembre 2015 . È questo il regalo che la Casa giapponese fa ai suoi clienti italiani.

I corsi Suzuki&Safe sono rivolti ai neopatentati (entro i 3 anni dal conseguimento della patente), intestatari dell'auto oppure appartenenti al nucleo familiare dell'acquirente. Si svolgeranno presso MotorOasi Piemonte, a Susa, in provincia di Torino, e rappresentano unʼoccasione importante per insegnare la guida sicura e responsabile ai più giovani. I corsi durano due giorni, comprendono il vitto e lʼalloggio, e il loro valore è di 700 euro, ma sono gratuiti acquistando unʼautovettura Suzuki. La struttura MotorOasi è tra le più moderne e all'avanguardia in Europa in fatto di sicurezza stradale, con uno staff di istruttori professionali con i quali imparare a reagire correttamente ad un testacoda, a guidare in curva con un fondo scivoloso, a evitare gli ostacoli improvvisi e a guidare in condizioni di sovrasterzo e sottosterzo.