3 febbraio 2016 Suzuki Celerio con cambio robotizzato Offensiva Suzuki sulle trasmissioni automatiche

Il boom di utilitarie di piccola cilindrata avvicina Italia e Giappone come mercati automobilistici, ma il modo di guidare di italiani e nipponici è completamente diverso. Qui domina il cambio manuale, lì sono i cambi automatici a essere incontrastati: il 90% delle Suzuki in circolazione nel Sol Levante ha trasmissioni automatiche, nel segmento A si arriva al 95%! Il cambio manuale è considerato un vezzo, per il quale si paga il prezzo di unʼapposita licenza di guida.

Suzuki vuole invertire la tendenza anche in Europa, e lancia un nugolo di trasmissioni automatiche sulle sue auto in gamma. Unʼoffensiva proposta anche in Italia su tutti i modelli della gamma: city car come Celerio, compatte come Swift e S-Cross, Suv come Jimny e Vitara. Nel 2015 nel nostro Paese Suzuki ha venduto soltanto 1.060 auto con cambio automatico su 18.681 totali. Ma non tutti i cambi automatici sono uguali: ci sono i robotizzati, a doppia frizione, a variazione continua, con convertitore di coppia. Una varietà infinita che evolve notevolmente dal primo modello Suzuki che, già nel 1988, adottava una trasmissione a quattro rapporti con convertitore di coppia. Era la prima generazione di Vitara.