Suzuki Baleno, pronta per lʼesordio

Compatta, leggerissima, consuma poco ed è agilissima. Una vera campionessa metropolitana Suzuki Baleno , che al Salone di Ginevra arriva nella versione pronta per i mercati europei. In Italia sarà a listino ad aprile e punta senza distinzioni ai segmenti A e B, cioè le utilitarie da sempre regine del nostro mercato.

Eppure Suzuki Baleno non è piccola. Nonostante i 3,7 metri di lunghezza, offre un bagagliaio da 355 litri di capacità, da record per il segmento. E la stessa abitabilità non è niente male, considerati gli oltre 80 cm di spazio tra i sedili anteriori e quelli posteriori. Il progetto ha permesso anche di contenere al minimo i livelli di rumorosità e vibrazioni, offrendo un comfort di marcia decisamente superiore. Tra le dotazioni il Radar Brake Support e l'Adaptive Cruise Control, in pratica un sistema combinato che utilizza il radar a onde millimetriche per misurare la distanza dal veicolo che precede, accelerando o decelerando automaticamente per mantenere la distanza di sicurezza.