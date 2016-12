Suzuki Baleno al Gran Galà del ghiaccio

Tra le star del ghiaccio al Palavela di Torino è spuntata anche la nuova Suzuki Baleno . Una sorpresa per il pubblico, perché la compatta 5 porte giapponese arriverà in Italia soltanto in primavera, ma Suzuki ‒ partner del Gran Galà del ghiaccio e della Federazione italiani sport del ghiaccio (Fisg) ‒ ha voluto svelarla insieme alle altre vetture a trazione integrale della propria gamma.

Vediamola in queste suggestive immagini la nuova Baleno. Insieme alle stelle del pattinaggio artistico che hanno partecipato alla 9° edizione del Gran Galà del ghiaccio, un evento internazionale organizzato da Riptide in collaborazione con la Fisg. Tra le star il pluri-campione Evgeni Plushenko, la “principessa svizzera del ghiaccio” Kiira Korpi e i campioni olimpici in carica Meryl Davis e Charlie White. Un'edizione che ha proposto anche le performance canore di Bianca Atzei e dei Dear Jack, che si sono esibiti dal vivo creando un'atmosfera unica di arte, sport e spettacolo. Suzuki è partner da tre anni dellʼevento e ha portato al Palavela la S-Cross, la Swift, la Jimny Street, protagoniste di una parata di benvenuto insieme alla nuova Baleno. Questa è già disponibile in prevendita, attraverso il web store Suzuki, nell'esclusiva versione Web S Edition a 15.900 euro. La vettura è forte di due motorizzazioni innovative: il nuovo motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 Boosterjet e il 1.2 Dualjet a doppia iniezione.