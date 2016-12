15 marzo 2016 Superman o Batman? Il supereroe è Jeep Renegade Versione speciale ispirata al film

Il mondo dei supereroi, si sa, non pone limiti alla fantasia. E non ne hanno avuti di certo alla Warner Bros, che ha messo addirittura "contro” (ma sarà poi così?) due miti come Superman e Batman. Lo fa nel film in uscita il prossimo 23 marzo: "Batman v Superman: Dawn of Justice", in cui lʼauto protagonista è Jeep Renegade. Che il vero supereroe sia proprio il giovane Suv del gruppo FCA? Gruppo Fiat Chrysler Automobile che è partner della celebre major cinematografica americana.

Tradotto in termini commerciali, la partnership tra FCA e Warner Bros ha prodotto la serie speciale, in tiratura limitata, Jeep Renegade Dawn of Justice Special Edition. Già disponibile nelle concessionarie italiane, la vettura si caratterizza per i cerchi in lega da 18 pollici e tanti dettagli verniciati in nero lucido, come le cornici dei fendinebbia e dei fari posteriori, la griglia frontale e il logo Jeep. Il motore è il MultiJet II 1.6 da 120 CV, con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore. Tra le dotazioni standard, i vetri oscurati, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema multimediale Uconnect Radio Live con schermo touchscreen. Quattro le opzioni di colore: Granite Crystal, Carbon Black, Colorado Red e Alpine White. Ogni dettaglio è disponibile al link #jeep #renegadedawnofjusticespecialedition.

Per il lancio della vettura è stato approntato uno spot collegato direttamente al film e con Ben Affleck protagonista. Lʼattore sarà Bruce Wayne/Batman nel film, mentre a interpretare Superman/Clark Kent sarà Henry Cavill. Tornando allʼauto, la Jeep Renegade Dawn of Justice Special Edition costa a partire da 26.900 euro. Fino al 31 marzo, in promozione, il Suv è proposto con 4 anni di Mopar "Easy Care" inclusi nel prezzo, che vuol dire manutenzione programmata inclusa per 4 anni (valore di 995 euro), sia in abbinamento alla formula di leasing Be - Lease con RCA inclusa nel canone, sia al finanziamento Jeep Excellence a rate mensili da 199 euro.