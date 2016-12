Super Yacht, ora anche a noleggio

Okay lʼestate è lontana, ma il tempo serve a farci un pensierino. E poi ormai, col mondo che si rimpicciolisce sempre più, cavalcare le onde tutto lʼanno è facile. Magari in barca, e che barca, il più fantastico super yacht dei sogni: Zoom Zoom Zoom , il suo nome. E cʼè proprio da "zoomare" gli occhi guardando questa favolosa imbarcazione, che ‒ ed è questa la vera notizia ‒ oggi è possibile prendere a noleggio .

Costruito da Trinity Yachts nel 2005 e ristrutturato nel 2015, il super yacht di lusso Zoom Zoom Zoom è lungo poco meno di 50 metri. Ha 5 cabine e 10 posti letto, tutti di grande prestigio e con tutti i comfort che unʼimbarcazione del genere lascia immaginare. Il merito della progettazione dʼinterni va a Evan K. Marshall, che lʼha ovviamente arredato con grandi lounge e sale TV, bar in ogni ambiente ed elegantissime sale da pranzo, senza fa mancare varie Jacuzzi ‒ interne ed esterne ‒ per gli "stressati" ospiti. I quali hanno ambienti con wi-fi 4G e dove la musica arriva sempre. Dispone di due motori Caterpillar da 3.384 CV, perché non solo il lusso ma anche la velocità fanno parte del bagaglio di stile di questa barca, che raggiunge una velocità di 23 nodi, da crociera di 14 nodi. Il noleggio di Zoom Zoom Zoom include lʼequipaggio: il capitano Mike Finnegan e 8 membri.