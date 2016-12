Sulle strade del Rally di Montecarlo

09:00 - Non è banalmente la ricerca dellʼambiente chic e super esclusivo che porta la Ferrari California T a Montecarlo. È che per arrivare nel Principato la nuova supercar turbo di Maranello ha scelto le strade del Rally di Montecarlo, fascinosissima gara che apre solitamente la stagione del Mondiale Rally. Un esperto collaudatore Ferrari ci porta così sul Col de Turinì, una salita dura e dai tornanti a U, dove il motore V8 turbocompresso da 560 CV può dar sfogo a tutta la sua esuberanza.

Pazzesca la progressione della vettura, che in accelerazione stacca uno 0-100 in soli 3,6 secondi! E per passare da 0 a 200 km/h le servono circa 11 secondi. Ma ad essere formidabile è anche la ripresa, perché il sistema di gestione variabile della coppia permette di avere quella piena già a 1.500 giri al minuto. Una soluzione che consente alla California T di non risentire del classico turbolag dei motori sovralimentati. E dire che la vettura è una convertibile, cioè una spider ma con tetto rigido per trasformarsi allʼoccorrenza in coupé. In queste immagini, dopo i tratti impervi delle strade del rally, la Ferrari California T scende verso il mare e le strade famosissime del Gran Premio di Formula 1. Le riconoscerete senza ombra di dubbio. Lʼultimo gioiello del Cavallino costa a listino 183.499 euro.