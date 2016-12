Sulla Panda 4x4 la firma K-Way

Fiat Panda e lʼazienda di abbigliamento casual K-Way raddoppiano . Dopo la versione a trazione anteriore, lanciata lo scorso mese di giugno, arriva col giusto tempismo per la stagione invernale la Fiat Panda 4x4 K-Way . Una vettura solida e al tempo stesso di charme, affidabile e alla moda, proposta in 5 livree e 17 combinazioni cromatiche. Due le motorizzazioni, entrambe Euro 6: il TwinAir turbo benzina di 900 cc da 85 CV e il 1.3 Multijet a gasolio da 95 CV .

La qualità principale della Panda 4x4 K-Way è il sistema di trasmissione "torque on demand", che attiva le quattro ruote motrici automaticamente, quando occorre in base alle condizioni di marcia. La vettura propone di serie il controllo elettronico di stabilità, completo di funzione ELD, ovvero il bloccaggio elettronico del differenziale, e i cerchi in lega da 15 pollici con pneumatici invernali M+S, che migliorano la capacità di trazione sui fondi a bassa aderenza. Il look off-road ricalca quello sportivo della Panda 4x4, con le barre sul tetto, ma a colpire sono soprattutto i dettagli verniciati in titanio e gli sticker sulle calotte dei retrovisori esterni, che aggiungono appeal al design della Panda 4x4 K-Way.