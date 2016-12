Sui tetti di Roma le nuove Fortwo Twinamic

10:30 - Qualcuno si deve essere spaventato per davvero. Sul tetto di un palazzo di via del Corso, a Roma, campeggiavano lʼaltro giorno quattro Smart fortwo, proprio sul cornicione e quasi quasi sporgevano. Preoccupazione tra gli abitanti e chi lavora nello storico palazzo, quello dellʼex Unione Militare, ma anche tra i passanti, che non potevano esimersi dal camminare naso allʼinsù. Cosa non meno pericolosa…

Tutta colpa del marketing, perché le “smartine” sul tetto, peraltro le nuove appena lanciate col cambio a doppia frizione Twinamic, stavano lì per una trovata pubblicitaria. Saldamente legate in cima al tetto, senza nessun reale rischio per nessuno. “Piovono Smart”, lo slogan della campagna (e meno male che non piovono pietre come nel film di Ken Loach). Lʼevento è stato organizzato alla Lanterna di Fuksas, lʼoriginale struttura in vetro e acciaio che svetta panoramicamente in cima al ristrutturato Palazzo dellʼex Unione Militare, tra le centralissime via del Corso e via Tomacelli.