Suggestioni italiane per SsangYong Tivoli

Non poteva essere diversamente. Per presentare in anteprima italiana il suo nuovo Suv compatto Tivoli, SsangYong ha scelto… Tivoli. Nella splendida cornice di Villa dʼEste , capolavoro botanico e dʼingegneria idrica del Seicento, la Casa coreana ha svelato il suo inedito modello di segmento B. Un Suv piccolo, ma robusto, compatto nelle forme e nelle dimensioni ma di forte personalità , ideale per un mercato di vetture "cittadine" come quello italiano.

Costato 280 milioni di euro dʼinvestimenti e 42 mesi tra progettazione, sviluppo e produzione, Tivoli punta a rilanciare le vendite del brand SsangYong dopo il passaggio agli indiani di Mahindra & Mahindra. Il suo stile molto europeo, la ricchissima dotazione di serie, lʼintelligenza di versioni 4x4 e a doppia alimentazione benzina/gpl rispondono alla perfezione ai gusti degli automobilisti nostrani. Attento al look, il Suv SsangYong è proposto in tre livelli: Start Tivoli, Go Tivoli e Be Tivoli. Il veicolo dispone del sistema Smart Steer, che permette di scegliere la risposta al volante in base a tre diverse impostazioni: Sport, Normale e Comfort. La dotazione di sicurezza di serie è al top di categoria e include 7 airbag, lʼESP con funzione antiribaltamento, gli ausili alla frenata e alle partenze in salita (Brake Assist e Hill Start Assist).