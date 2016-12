Subaru Levorg, la wagon che non ti aspetti

Si fa fatica insomma a definirla la "piccola” station wagon Subaru. La Levorg ha anche un altro merito: il design è originale, nel senso che è stato concepito direttamente come station wagon e non come carrozzeria derivata da una berlina o una compatta 5 porte. Sì il riferimento estetico alla Impreza cʼè, il grande cofano con la presa dʼaria è in puro stile WRX, ma è questione di "family feeling" con gli altri modelli della gamma, perché di suo Levorg ci mette la personalità distinta, con lʼobiettivo dichiarato di conquistare in Europa nuovi clienti al marchio Subaru. Gli interni sono di nuova fattura: i sedili avvolgenti sono morbidi e confortevoli, il volante multifunzione è di tipo sportivo con la parte inferiore smussata e il rivestimento in pelle.