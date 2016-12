I fan Subaru conoscono già la trasmissione Lineartronic sulla potente motorizzazione da 250 CV a benzina, ma lʼabbinamento con la più diffusa e "gestibile" motorizzazione diesel è una novità, e per il mercato italiano un sicuro indice di apprezzamento. Il motore di Forester D Lineartronic è il 4 cilindri 2.0 turbodiesel da 148 CV . Non eccessivi, soprattutto considerando la mole del veicolo e le quattro ruote motrici , ma che permette di limitare i consumi medi sui 100 km fino ai 5,7 litri. Per ottenere una combustione ideale del gasolio, la corsa del pistone è stata allungata di 11 mm, mentre lʼalesaggio è stato ridotto di 6 mm, a tutto vantaggio della compattezza. Buoni i valori di scatto e ripresa, la coppia massima di 350 Nm ‒ erogata già a partire dai 1.600 giri al minuto ‒ non si discosta più di tanto dalla versione benzina, che ha però cilindrata di tre litri e mezzo.

Il cambio Lineartronic aggiunge non solo comfort, ma anche una erogazione più piena ed efficiente a qualsiasi regime di rotazione del motore, per il massimo feeling di guida. A ciò contribuisce anche il sofisticato sistema di trazione integrale con funzione X-Mode, che agisce su motore, cambio, freni e trazione per ottimizzare la marcia su qualsiasi tipo di terreno. Di nuova generazione anche il controllo di stabilità VDC, che assicura la stabilità di marcia in frenata e controlla sovra e sottosterzo in curva, mentre l'Hill Descent Control dà la tranquillità necessaria per affrontare i pendii più ripidi. Sette gli airbag di serie. Subaru Forester D Lineartronic costa 35.890 euro nella versione Sport Style e 40.590 Euro nella Sport Unlimited.