Su strada la sportività di Carrera GTS

09:32 - Arriverà nelle prime settimane di novembre, nelle concessionarie Porsche, la seconda generazione della 911 Carrera GTS. La versione granturismo stradale della mitica Carrera è stata aggiornata nello stile, ha un assetto ribassato e grazie a dotazioni racing come lʼaccelerazione lanciata, sfodera prestazioni da vera sportiva. Un modello declinato in 4 varianti, uno più bello dellʼaltro: Porsche 911 Carrera GTS a trazione posteriore nelle due carrozzerie Coupé e Cabriolet e 911 Carrera 4 GTS a trazione integrale, anche in questo caso coupé o cabrio.

La sigla GTS sta per Gran Turismo Sport e spiega il carattere delle nuove Carrera, a loro agio tanto su strada quanto in pista. Lʼassetto è ribassato di 10 mm rispetto alla versione base 911 S e i passaruota sono più larghi all’altezza dellʼasse posteriore. Di serie cʼè poi il sistema di regolazione attiva degli ammortizzatori. Il plus è il motore boxer da 430 CV abbinato al pacchetto Sport Chrono che rende le accelerazioni ancora più repentine: la 911 Carrera GTS scatta da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi e alla cabrio ne servono soltanto due decimi più, per una velocità di punta che supera in tutti e 4 i modelli i 300 km/h. Porsche offre sia il cambio manuale sportivo a 6 marce che la sofisticata soluzione del PDK, il cambio automatico a doppia frizione.

Di serie le nuove Porsche 911 Carrera GTS hanno i fari bixeno adattativi in curva, i cerchi da 20 pollici e i terminali di scarico cromati di colore nero, mentre allʼinterno si fanno notare per il loro splendore i sedili sportivi in pelle con fascia centrale in Alcantara. In Italia le nuove Porsche 911 Carrera GTS e 4 GTS costano a partire da 121.529 Euro, IVA inclusa.