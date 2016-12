Su Opel le nuove funzioni OnStar

In Germania sono già operativi, in altri 12 Paesi europei (Italia inclusa) lo saranno presto. Sono i nuovi servizi OnStar di General Motors che assicurano la piena connettività a Internet delle auto . In questo caso, della gamma Opel dalla city car Adam allʼammiraglia Insignia. Per i primi 12 mesi questi servizi saranno gratis , così da dare la possibilità agli europei di conoscerne lʼutilità, dopo che già 7 milioni di automobilisti nordamericani e cinesi li usano.

Ma cosʼè OnStar? A sintetizzare, è un assistente personale a disposizione di chi guida, disponibile grazie al fatto che lʼabitacolo si trasforma in un Hotspot Wi-Fi mobile ed è sempre connesso, così che qualsiasi informazione possa sempre essere reperibile. Tra i servizi di OnStar cʼè lʼattivazione automatica della chiamata dʼemergenza 24 ore su 24, in caso di incidente. Ma è anche un App per smartphone che consente di bloccare o sbloccare le portiere della vettura da remoto; un assistente in caso di furto; un collaboratore per la diagnostica del veicolo, e molto altro ancora. Non solo, ma lʼambiente connesso con OnStar permette di collegare fino a sette tra pc, smartphone e tablet.