Su Opel Astra i fari IntelliLux LED a matrice

Gruppi ottici di nuova generazione, che debuttano sulla prossima generazione di Opel Astra . I fari IntelliLux a matrice di LED permettono di viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi, senza infastidire i guidatori che provengono dal senso opposto di marcia. Questo sistema, che Opel definisce "intelligente e dinamico" , si adatta automaticamente alla situazione del traffico, offrendo sempre la migliore illuminazione possibile. Ma come funzionano? Due strisce di LED a matrice ‒ 8 a destra e 8 a sinistra ‒ lavorano tutti insieme in assenza di veicoli dal senso opposto di marcia, ma quando sʼincrocia un veicolo controsenso i fari spengono alcuni LED, in base al fascio di luce contrario, creando unʼilluminazione anabbagliante.

Un sistema molto più evoluto, dunque, dei fai Full LED (interamente a LED) oggi diffusi. Perche gli IntelliLux LED a matrice sono in grado di riconoscere la situazione di marcia, "spegnendo" alcuni diodi luminosi (LED) e orientando il fascio di luce in direzioni non fastidiose a chi proviene in senso opposto. Intensi per campo visivo illuminato e di lunga durata come tutte le forme di luce a LED, i nuovi fari di Opel Astra rappresentano per la sicurezza stradale unʼinnovazione davvero rivoluzionaria.