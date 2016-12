Su Mercedes Classe V la firma AMG Line

Il monovolume più emozionale e sportivo del mondo. È Mercedes Classe V AMG Line , che allo strepitoso comfort aggiunge la verve dinamica del brand AMG. Un allestimento di squisita fattura estetica e tecnica , e basterebbe dare unʼocchiata di sfuggita al look di Classe V AMG Line: cerchi in lega da 19 pollici, il kit aerodinamico AMG con spoiler anteriore, incisive prese dʼaria e spoilerino posteriore supplementare.

La versatilità resta quella consolidata del grande MPV Mercedes, disponibile in tre lunghezze, due misure di passo e tre motorizzazioni . Il lunotto è apribile separatamente dal portellone e il Park Assist è di serie. A richiesta ci sono gli ammortizzatori variabili e la trazione integrale 4Matic , ulteriore conferma della sportività di questa versione. Quanto al comfort, beh lʼerede di Mercedes Viano è quasi un piccolo camper, e la versione AMG Line rafforza questa qualità con lʼaggiunta di equipaggiamenti pazzeschi: il grandissimo tetto panoramico di 1,90 per 1,12 metri, che riconosce da solo quando piove e nel caso si chiude. E ancora la tendina parasole elettrica, lʼampia consolle centrale con un vano frigo da 5 litri integrato , i portabevande termici illuminati a LED, il tavolino ripiegabile.

Un viaggio a bordo di Mercedes Classe V AMG Line è quanto di più piacevole e rilassante si possa immaginare. I supporti per lʼiPad nel vano posteriore intrattengono i passeggeri che siedono nelle due file di dietro, con il tablet che può ruotare fino a 90 gradi per permettere la miglior visione a chiunque. Per tutti sono disponibili prese USB, uno slot per schede SD, una presa elettrica da 220 volt e un'altra da 12 volt. La sicurezza è la massima garantita oggi da Mercedes sulle sue berline più lussuose, con il pacchetto di assistenza alla guida che include il Collision Prevention Assist, la spia che avverte del sopraggiungere di veicoli dallʼangolo cieco, lʼantisbandamento e il sistema Pre-Safe.