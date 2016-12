Su Fiat 500X il Turbo MultiAir II 140 CV

08:30 - Viaggio a Melfi, Lucania, dove FCA produce i suoi Suv compatti Fiat 500X e Jeep Renegade, investendovi di recente oltre un miliardo di euro. Da Melfi arriva lʼultima versione della 500X, quella equipaggiata col motore 1.4 turbo benzina MultiAir II da 140 CV, con cambio automatico a doppia frizione DCT e trazione anteriore.

Si tratta di una versione top di gamma, che adotta il sistema Start&Stop e abbassa così i consumi medi di benzina sui 100 km a 5,7 litri, mentre il cambio a doppia frizione aumenta il comfort di marcia e il conseguente piacere di guida. La trasmissione DCT a 6 rapporti assicura infatti unʼerogazione continua di coppia e trazione, senza gap di potenza nei cambi marcia. Altra prerogativa di questo cambio è il “dialogo” continuo col selettore di guida “Mood Selector”, e quindi con i sistemi frenante e sterzante, oltre che con la centralina di controllo del motore e il controllo elettronico di stabilità. Il guidatore può anche decidere di innestare da sé le marce, in modo sequenziale, utilizzando o la classica leva del cambio o gli opzionali comandi al volante.

La nuova versione Fiat 500X MultiAir II 140 CV è disponibile a listino in questi giorni in 4 livelli di allestimento: Pop Star, Lounge, Cross e Cross Plus. I prezzi partono da 23.600 euro.