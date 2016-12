Su Alfa Romeo Giulia il nuovo 2.0 turbo da 200 CV

Il nuovo 4 cilindri MultiAir della berlina Alfa Romeo è costruito interamente in alluminio nello stabilimento di Termoli. Lʼottima potenza è affiancata da una notevole coppia massima di 330 Nm, già disponibile dai 1.750 giri/minuto , ciò che rende questo propulsore estremamente fluido e forte a ogni regime. Il sistema di sovralimentazione è del tipo “2-in-1” e lʼiniezione diretta con sistema ad alta pressione da 200 bar. In parole povere, il 2.000 turbo della Giulia assicura risposte prontissime e unʼelevata efficienza nei consumi. Disponibile sugli allestimenti Giulia e Super, questa motorizzazione costa a partire da 40.500 euro . Restano in gamma il 2.2 turbodiesel da 150 e 180 CV, con cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti, e il V6 2.9 Biturbo benzina da 510 CV che equipaggia la versione Quadrifoglio .

La gamma della berlina del Biscione si compone di 5 allestimenti: Giulia, Super, Quadrifoglio, Business e Business Sport. Ma ora la vettura può essere arricchita con gli inediti pacchetti Lusso Quercia e Lusso Noce, che propongono contenuti di pregio come i sedili in pelle pieno fiore e 4 colorazioni a scelta (Nero, Beige, Tabacco e Rosso), la plancia e i pannelli porta rivestiti in pelle, i sedili anteriori riscaldati con regolazione elettrica a 8 vie, il volante riscaldato e inserti in vero legno di Quercia o Noce su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Il listino di Alfa Romeo Giulio parte da 35.500 euro.