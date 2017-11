Stelvio Drive Day e 5 stelle EuroNcap

Una giornata con Alfa Romeo Stelvio per scoprire la qualità dei suoi dispositivi elettronici di sicurezza. Firmati Bosch e che hanno permesso al primo Suv del Biscione di conquistarsi le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza . E dove se non sui tornanti del celebre passo che dà il nome al Suv potevamo vederlo allʼopera?

Alfa Romeo Stelvio è equipaggiato di serie con il Forward Collision Warning Plus (FCW+) e lʼAutonomous Emergency Braking. Il primo dispositivo permette di allertare il pilota sul rischio imminente di un incidente, preparando il veicolo allʼimpatto per ridurne gli effetti negativi; il secondo attiva la frenata dʼemergenza automatica, che non solo protegge i passeggeri nel 97% dei casi, ma anche i pedoni arrestando la marcia se necessario. Non sono gli unici dispositivi che Bosch fornisce a Stelvio, perché vanno citati lʼavviso di superamento della carreggiata (Lane Departure Warning) e lʼActive Cruise Control con limitatore di velocità. Senza dimenticare che Bosch fornisce pure la centralina degli Airbag.