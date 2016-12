Stefano Accorsi racconta le tecnologie Peugeot

Stefano Accorsi racconta la best technology Peugeot . Lo fa con Oculus , una tecnologia coinvolgente che permette di coniugare lʼamore per la realtà virtuale e il piacere della guida. Nasce così una serie di corti video diretti e interpretati da Stefano Accorsi , che da testimonial Peugeot passa allʼaltro capo della macchina. Con lui nei video Paolo Andreucci , il pluri-campione di rally italiano.

Grazie a Oculus, Peugeot e lʼartista italiano riescono a trasmettere e valorizzare l'emozione di guida . Unʼesperienza che si snoda in un tour di 7 tappe nelle principali città italiane e che rivoluziona il classico test drive, creando un modo alternativo per scoprire le auto della Casa del Leone. I modelli Peugeot oggetto del test virtuale sono 308 GT, 2008 e 208 GTi . Cuore della tecnologia Peugeot è lʼ i-Cockpit , il cruscotto intelligente che si compone di un volante ridotto, il quadro strumenti in posizione rialzata che evita al guidatore di distogliere lo sguardo dalla strada, e una consolle centrale evoluta con un grande touch screen. Partita lo scorso 11 marzo da Napoli, la Best Technology Experience fa tappa a Roma, Firenze, Brescia, Torino, Milano e, ultimo appuntamento il 24 aprile, a Treviso.

Nei tre video di Accorsi, ideati da Havas Worldwide Milan e prodotti da H-Farm, viene inoltre rappresentato il funzionamento di tecnologie per la sicurezza in cui il gruppo PSA è leader. Come l'Active City Brake per frenare in automatico la vettura, il Park Assist per le manovre di parcheggio e che si basa sulle visualizzazioni della retrocamera sul touch screen, il regolatore di Velocità Attivo fino al sistema di motricità ottimizzata Grip Control.