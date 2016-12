Station wagon Skoda, che Superb!

Inutile negarlo. Se pensiamo di acquistare una station wagon, un occhio alla gamma Skoda lo facciamo. E non solo perché ce ne sono ben quattro a coprire ogni segmento, ma perché il prodotto top ‒ come la nuova Superb Wagon ‒ è davvero la più grande e capiente sul mercato. Rinnovata nello stile e con un Cx aerodinamico da record (0,275), la nuova Skoda Superb Wagon abbatte di un buon 30% i consumi medi , e nella versione GreenLine limita a soli 96 g/km le emissioni di CO2.

Lʼimponente station wagon Skoda è al vertice della categoria quanto a proporzioni. Lunga 4,85 metri, offre il bagagliaio più ampio del segmento D: 660 litri, 27 più di prima, e raggiunge i 1.950 litri abbassando la fila posteriore di sedili. Il comfort è il primo valore della vettura, che di serie vanta il Park Assist per facilitare l'ingresso e l'uscita dal parcheggio in modo automatico, la telecamera posteriore (Rear View Camera), il climatizzatore a tre zone e il freno di stazionamento elettrico. Ma il massimo è rappresentato dal sistema di regolazione dell'assetto Dynamic Chassis Control con sospensioni adattive, che ottimizzano la dinamica e il comfort di marcia in ogni situazione.