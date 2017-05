Ssangyong, il nuovo Korando alla conquista dellʼItalia

Arriva in questi giorni nelle concessionarie italiane il nuovo Ssangyong Korando, il Suv medio della marca coreana nota per il Rexton. Presentato in anteprima nazionale allo scorso Rimini Offroad Show, Korando ha subito un completo facelift estetico, che lʼha ringiovanito e reso più attraente, ed è dotato di più moderni contenuti hi-tech, sia per il comfort di bordo che per le dotazioni di sicurezza.