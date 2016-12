Wider 150 Genesi, lusso e tecnologia sul superyacht italiano

Il Wider 150 Genesi, lʼammiraglia del Salone Nautico 1 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 2 di 34 Ufficio stampa Ufficio stampa Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 3 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 4 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 5 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 6 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 7 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 8 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 9 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 10 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 11 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 12 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 13 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 14 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 15 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 16 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 17 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 18 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 19 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 20 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 21 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 22 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 23 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 24 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 25 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 26 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 27 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 28 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 29 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 30 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 31 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 32 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 33 di 34 Facebook Facebook Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico 34 di 34 Sito ufficiale Sito ufficiale Il Wider 150 Genesi, l'ammiraglia del Salone Nautico leggi dopo slideshow ingrandisci

Realizzata interamente in alluminio, la silhouette del Wider 150 è un disegno di Fulvio De Simoni, creato in collaborazione con Tilli Antonelli e il team di progettisti della casa marchigiana con lo scopo dichiarato di intensificare il contatto con il mare ricercando al tempo stesso soluzioni aumentare gli spazi vivibili di bordo rispetto agli standard attuali.



Il cuore della nave, il sistema propulsivo, è controllato da un sistema intelligente che controlla e gestisce l'energia prodotta dai quattro generatori diesel in linea e dalle batterie, consentendo al Wider 150 di navigare esclusivamente con le batterie in modalità ZEM (Zero Emission Mode) oppure attivando fino a quattro generatori diesel. La velocità massima dello yacht è di 14,1 nodi; per quanto riguarda l'autonomia è pari a 2.500 miglia nautiche alla velocità di crociera di 13 nodi, ma cresce a 4.700 alla velocità "eco" di 10 nodi.