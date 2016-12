Franceschini al Salone di Genova: "La nautica, settore trascurato dalla politica"

"La politica ha penalizzato la nautica, ha creato molti problemi per l'idea sbagliata che fosse una cosa esclusiva per ricchi e che non fosse un settore prioritario". Parola del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, che ha visitato il Salone Nautico di Genova accompagnato dalla presidente di Ucina, Carla De Maria fermandosi per fotografare diverse barche e visitando alcuni degli yacht più lussuosi in mostra nella rassegna.