Chiude il Salone nautico di Genova: settore in ripresa, boom di visitatori

Affluenza record al Salone Nautico 2016 1 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 2 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 3 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 4 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 5 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 6 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 7 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 8 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 9 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 10 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 11 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 12 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 13 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 14 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 15 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 16 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 17 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 18 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 19 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 20 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 21 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 22 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 23 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 24 di 24 Facebook Facebook Affluenza record al Salone Nautico 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Siamo molto soddisfatti - prosegue il presidente di Ucina -. Ad aiutarci è stato il bel tempo ma soprattutto il ritorno del mercato interno. La crisi è stata lunga; ma più lunga è, più accelerata sarà la ripresa. La cosa più bella è che tutti i segmenti della nautica qui presenti sono soddisfatti. D'altra parte, alla crescita del fatturato globale della nautica che si consolida a due cifre nel 2016 partecipano tutti i comparti".



Carla Demaria, confermando che il Salone Nautico 2017 si terrà sempre a Genova, ha anticipato che sono già allo studio nuove idee per "rivoluzionare il layout in modo da renderlo ancora più affascinante". Non sono invece ancora state decise le date, da definire in funzione del Salone Nautico di Cannes (che il prossimo anno si terrà dal 12 al 17 settembre) e di quello di Monaco in programma a fine settembre. Da stabilire anche la durata della rassegna: fra gli associati di Ucina c'è chi vorrebbe tornare ai 10 giorni del passato (beneficiando di due weekend), e chi invece propende per una riduzione a 5 giorni.



Entusiasta per il risultato anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "Chiude il Salone Nautico della ripresa - commenta su Facebook -. Visitatori in crescita, settore in miglioramento. La Regione Liguria ci ha creduto fino in fondo. Il vento è davvero cambiato. Ora lavoriamo per un salone ancora più grande e più bello nel 2017".