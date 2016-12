Barche di lusso, tutte le novità del Salone di Genova

Con i suoi ben 350mq di aree esterne a disposizione, un esclusivo Beach Club di 90mq e la sua piscina da 7 metri quadri, Genesi racchiude in sé il significato più puro di “lusso”. La cabina armatoriale è in realtà un appartamento di 75mq dotato di ogni comfort, mentre la poppa si trasforma in un hangar che ospita un motoscafo da 10 metri. E anche sulle prestazioni, nulla è lasciato al caso: la motorizzazione diesel-elettrica garantisce, grazie all’energia accumulata nelle batterie, un’autonomia di una notte intera in navigazione.



Advanced A80 è invece il più grande yacht a vela presente al Salone. Un gioiello unico non solo per il design, i materiali e i processi produttivi utilizzati, ma per il concetto che rappresenta: la sintesi ideale tra le prestazioni di una barca a vela e i comfort di un'imbarcazione crocieristica. Tra i megayacht, grande attesa anche per Amer 100 Quad del gruppo Permare, il nuovo AB 100 del cantiere Fipa Group e il MonteCarlo 80 di Montecarlo Yachts.



La visita al Salone sarà anche l'occasione per provare le imbarcazioni, in mare o nei bacini protetti. Il cantiere gardesano Feltrinelli Frauscher, per esempio, porta in banchina la nuova ammiraglia Frauscher 1414 Demon, che con i suoi 14 metri (46 piedi) e un baglio massimo di 3,80, è l'imbarcazione più grande mai realizzata dall'azienda. Cantiere Estensi presenta invece un'anteprima per il mercato italiano: il modello 545 GS, ispirato alle aragostiere americane, di cui mantiene tutte le caratteristiche di stile, dalla forma della sovrastruttura agli eleganti legni che rivestono coperta.



E se la barca è già ormeggiata in qualche porto, a fare la differenza e regalare quel tocco di classe in più possono essere gli accessori. Pellini Nautica porta al Salone la tenda veneziana motorizzata in pelle, Meplas risponde con Jolly Atlas, il più piccolo tracciatore satellitare autoalimentato, per individuare in ogni momento la propria imbarcazione. Per i più esigenti (e per chi non vuole badare a spese) l'azienda ligure Razeto e Casareto scrive l'evoluzione del concetto di maniglia: il risultato è la “maniglia 100k”, la più preziosa al mondo, con un valore fino a 100mila euro, interamente ricoperta di microdiamanti, con una fascia di diamanti incastonati e un'innovativa illuminazione interna a led.