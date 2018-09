19 settembre 2018 07:30 Volkswagen e Audi, la strada elettrica è senza ritorno Obiettivo: un milione di auto elettriche nel 2025

Un filo rosso ha legato lʼaltra sera Dresda a San Francisco. A tenerne i lembi è stato il gruppo Volkswagen, e per i concorrenti del colosso tedesco al trono di primo costruttore auto al mondo non si annunciano tempi facili. Sì perché Volkswagen e Audi hanno deciso di virare in modo deciso verso la trazione elettrica, puntando a vendere un milione di veicoli così alimentati entro il 2025.

La campagna avviata da Volkswagen si chiama “Electric for All” e ha lʼambizione di rendere lʼauto elettrica popolare per milioni di persone. Un poʼ lo spirito originario insito in quel nome “Volks” (popolo) quasi un secolo fa. I primi modelli di massa saranno la berlina ID e il Suv ID e arriveranno nel 2020, ma già nel 2019 ci sarà il succoso anticipo dellʼAudi e-tron, il grande Suv al 100% elettrico svelato a San Francisco. È la prima di una serie di 12 vetture completamente elettriche che Audi intende lanciare entro il 2025. Ci saranno carrozzerie Avant e Sportback, berline e compatte, così da coprire tutti i maggiori segmenti di mercato.

Se si muove Volkswagen (primo costruttore europeo e gomito a gomito con Toyota per la palma di primo al mondo), allora lʼalimentazione elettrica è sdoganata per sempre. Anche le piccole aziende di supercar seguono la stessa strada: il 60% delle Ferrari sarà ibrido entro il 2022, mentre lʼAston Martin Rapide E debutta il prossimo anno. Il colosso di Wolfsburg ha investito 6 miliardi di Euro nella mobilità elettrica e partecipa a tanti consorzi per realizzare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su strade e autostrade europee.