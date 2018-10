Toh, il metano! Seat e Skoda ci puntano ancora

Quando si parla di carburanti alternativi a benzina e gasolio, infatti, si pensa alle soluzioni ibride elettriche e full electric, dimenticando come una fetta di mercato sia nelle mani dellʼalimentazione a gas: gpl e metano. In mercati come quello italiano, anzi, la loro quota è incisiva, perché è noto come il gas costi meno e abbia una miglior resa in termini di scarichi nocivi, così da poter circolare in aree dove i carburanti tradizionali non possono. Ecco allora che Seat e Skoda, due brand del gruppo Volkswagen, abbiano portato al Mondial di Parigi 2018 la Arona TGI e la Octavia G-Tec, un Suv e una station wagon con la doppia alimentazione benzina e metano.