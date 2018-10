BMW a Parigi tra innovazione e tanti nuovi modelli

Iniziamo proprio dallʼinnovazione della Casa bavarese. A Parigi debutta il nuovo sistema operativo BMW 7.0, che abilita una strumentazione e un pannello di controllo completamente digitali e consente di personalizzare il sistema operativo in base alle preferenze del guidatore. Altra innovazione di pregio sono i fari BMW Laserlight, che rendono gli anabbaglianti efficienti come non lo sono mai stati, visto il raggio dʼilluminazione che arriva fino a 530 metri. E ancora lʼassistente attivo di direzione e di corsia e lʼesclusivo “Reversing Assistant”, in grado di controllare lo sterzo per effettuare manovre in retromarcia in aree ristrette e con visibilità limitata.