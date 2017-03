Volkswagen Tiguan Allspace a sette posti

Tra le pieghe della presenza Volkswagen allʼ87° Salone di Ginevra cʼera anche la Tiguan Allspace , un Suv “di mezzo” tra nuovo Tiguan (lanciato poco più di un anno fa) e Touareg. Un poʼ schiacciato tra la berlina sportiva Arteon e la sontuosa gamma Audi RS , è passato in secondo piano, ma il nuovo Suv, che arriverà a settembre sul mercato italiano, non manca dʼinteresse.

Volkswagen Tiguan Allspace può vantare il sistema dʼinfotainment Discover Pro, che riconosce i comandi gestuali (come la nuova Golf). Esteticamente spicca la soluzione del doppio frontale: quello delle versioni tradizionali e quello offroad, proposto a richiesta in un pacchetto specifico che include anche la protezione sottoscocca per la marcia in fuoristrada. In Italia la gamma motori di Tiguan Allspace è limitata a due sole motorizzazioni turbodiesel 2.0 TDI, da 150 e 190 CV, entrambe dotate di catalizzatore SCR e di serbatoio AdBlue da 12 litri per ridurre al minimo anche le emissioni di ossido di azoto. Ancora da definire i prezzi.