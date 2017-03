7 marzo 2017 08:30 Tutta la funzionalità di Hyundai nuova i30 Wagon Sulle orme della 5 porte, arriva la nuova SW

Il timing Hyundai è perfetto per lanciare lʼoffensiva di primavera in Europa. In questi giorni gli automobilisti possono trovare nelle concessionarie e provare su strada la nuova berlina 5 porte i30, poi tra qualche giorno ci sarà il Salone di Ginevra e scopriremo la nuova i30 Wagon. Il debutto su strada di questa è previsto per maggio. Più avanti toccherà anche alla coupé sportiva a 3 porte.

La nuova station wagon di segmento C coreana (ma sviluppata e prodotta in Europa) ha un design filante e armonico. Si distingue in modo netto dal precedente modello, più aggressivo e con tagli delle linee più pronunciati nella zona posteriore, che invece ora è più morbida e sinuosa. Quel che conta è però lʼaccresciuta funzionalità della Hyundai i30 Wagon, una delle poche familiari di segmento C con un vano bagagli che supera i 600 litri (602 per la precisione). E se si abbassano i sedili posteriori, la capacità sale a 1.650 litri! Una vera prima donna nella categoria, dove spicca anche per le dimensioni: 4.585 mm di lunghezza, 24 cm in più della i30 5 porte fresca di lancio sul mercato italiano.

Esteticamente la wagon Hyundai svela nuovi ed evoluti gruppi ottici anteriori, con proiettori full-LED e luci diurne verticali a LED. Le dotazioni di sicurezza sono al vertice della categoria, come già sulla berlina 5 porte, tanto che lʼequipaggiamento di serie comprende la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia, lʼallarme del livello di attenzione del guidatore, l’avviso di possibili collisioni frontali e la gestione automatica degli abbaglianti. Salendo con gli allestimenti, si troveranno inoltre l’Advanced Smart Cruise Control, con il rilevatore dell’angolo cieco abbinato allʼassistente di corsia.