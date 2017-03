24 marzo 2017 08:55 Seat, grandi numeri e la nuova Leon Cupra Un 2016 da record e tanti progetti in cantiere

La storia di Seat non ha mai vissuto momenti così esaltanti. Il 2016 è stato il suo migliore anno di sempre (408.700 auto vendute) e non sorprende come si sia chiuso con utili operativi per 143 milioni di Euro, in attivo dopo il lieve rosso di 6 milioni del 2015. Questʼanno ci saranno due debutti importanti: la quinta generazione di Ibiza e il Suv di segmento B Arona, più piccolo di Ateca. Nel 2018 poi toccherà a un altro Suv, di fascia alta stavolta.

Al recente Salone di Ginevra i riflettori erano puntati sulla nuova Ibiza e su Arona, ma a conquistare molti cuori ci ha pensato un modello storico di casa Seat: Leon. La media di segmento C compie 18 anni nel 2017, scanditi da più di due milioni di modelli venduti. E così per festeggiarne la maturità, Seat ha presentato la nuova versione Cupra, la più sportiva di sempre coi suoi 300 CV e i 380 Nm di coppia massima (la vediamo nel video sotto). Una sportiva purosangue, che monta il motore 2.0 turbo benzina accompagnato dal cambio a doppia frizione DSG. La dotazione tecnica comprende lo Sterzo Attivo, il differenziale autobloccante elettronico, il Controllo dinamico dellʼassetto. La nuova Seat Leon Cupra è disponibile, al prezzo unico di 36.600 euro, per tutte e tre le varianti di carrozzeria: 3 e 5 porte e ST wagon.