Pop.Up, lʼidea rivoluzionaria di Italdesign e Airbus

Al Salone di Ginevra il mondo dellʼauto incontra anche realtà di altri settori , solo apparentemente lontane. È il caso dellʼaerospazio, che invece sviluppa soluzioni per la mobilità allo stesso modo dei costruttori auto. Dallʼincontro tra un colosso aerospaziale come Airbus e lʼazienda piemontese Italdesign (gli stessi della supercar Automobile Speciale ) fondata da Giugiaro , nasce Pop.Up , il punto dʼincontro tra lʼauto e lʼaereo. Le immagini sono tutte da gustarsi.

Vero, il video rappresenta uno scenario possibile in futuro, ma le tecnologie che rendono plausibile quel futuro sono tutte esistenti e già disponibili. Guida autonoma, trazione elettrica e droni sono già tecnologie “nostre” e permettono ai settori dellʼautomobile e dellʼaerospazio di incontrarsi facilmente. Se “soltanto” qualcuno mettesse mano alle infrastrutture e alle leggi normative di questa materia. Pop.Up è un sistema che consente ai passeggeri di muoversi via terra o via aria in base alle loro esigenze, evitando stress da traffico e perdite di tempo. Grazie a un sistema multi-modale flessibile, una capsula biposto è in grado di collegarsi a un modulo terrestre o aereo, entrambi alimentati da motori elettrici e dunque a zero emissioni.