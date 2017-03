Opel resta tedesca e i prodotti non cambiano

Se la storia ci lascia un insegnamento, allora è giusto pensare che Opel è e resterà un costruttore tedesco in tutto e per tutto. Per tipo di prodotti, per posizionamento di mercato, per sviluppo e strategie. GM lʼha sempre fatto e il numero uno di PSA, Carlos Tavares, ha ribadito che non cambierà di una virgola i piani industriali di Opel. Così al Salone di Ginevra 2017 vediamo quello che già da tempo era in agenda: le nuove Insignia, seconda generazione della berlina ammiraglia, e lʼoriginale Crossland X che prenderà il posto della Meriva ma è unʼauto tutta diversa da questa. Certo, in un prossimo futuro Peugeot e Opel condivideranno qualche motore, le trasmissioni, metteranno insieme economie di scala, ciò che fanno da anni anche Renault e Nissan e Volkswagen coi suoi partner Seat e Skoda.