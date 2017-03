Nuova Ford Fiesta, in gamma ST e Vignale

A conferma di unʼofferta al top di categoria, Ford annuncia che sulla nuova Fiesta ‒ settima generazione, in arrivo a giugno ‒ è prevista anche la versione Vignale. È lʼallestimento premium della Casa ed è già presente su modelli come Mondeo, Kuga, Edge. Si caratterizza per la qualità degli ambienti interni, con rivestimenti in pelle e inserti in radica, per un design pulito e hi-tech: pochi pulsanti su plancia e volante e un grande touch screen a colori da 8 pollici. Ford spiega che lʼabitacolo della nuova Fiesta è stato realizzato col contributo di psicologi che, insieme ai designer, hanno cercato di riproporre le abitudini e i gesti di chi sta in auto, persino gli sguardi, per farlo sentire a suo massimo agio.