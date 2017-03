Nissan Micra Bose Personal e Qashqai Tekna+

La nuova Nissan Micra è pronta a debuttare sul mercato italiano. Accadrà in questi giorni, ma nel frattempo al Salone Auto di Ginevra fa la sua comparsa unʼesclusiva versione Bose Personal Edition , frutto della partnership con la celebre azienda di impianti audio. Novità anche per Qashqai , di cui è stata presentata la versione Tekna+ che si pone al vertice di gamma.

Partiamo dalla nuova Micra Bose Personal, che sarà prodotta da Nissan in soli 3.000 esemplari. Il raffinato impianto audio si arricchisce dei doppi diffusori integrati nel poggiatesta del conducente, per permettergli così di vivere un’esperienza di ascolto piena, a 360 gradi, con sonorità avvolgenti. Non solo, ma il suono può essere personalizzato e adattato ai gusti di chi guida grazie alla funzione Personal Space Control, che permette di passare da un audio concentrato solo davanti ad un’esperienza d’ascolto più avvolgente. Lʼallestimento Energy Orange è specifico di questa versione, che vanta finiture arancio e nero e gruppi ottici a LED che migliorano la visibilità nella guida notturna a vantaggio della sicurezza.