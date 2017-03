8 marzo 2017 11:00 Mercedes E Cabrio e tante tante AMG La divisione sportiva AMG compie 50 anni

La classe è classe, soprattutto se una Classe E. Mercedes sbarca sulle rive del Lago Lemano con tutto il prestigio che circonda la sua gamma dʼeccellenza ‒ la Classe E appunto ‒ terza arrivata, la berlina, tra le reginette di “Car of the Year”. Sperava forse in qualcosa di più per presentare ancor meglio la versione cabriolet, di sicuro una delle auto più belle dell’87° Salone di Ginevra.

Accanto alla nuova Classe E Cabrio, Mercedes presenta poi un ventaglio di sportive AMG da far impallidire il più spregiudicato costruttore di supercar da corsa. Non meno interessanti sono la nuova GLA, il crossover dʼingresso della Stella, e lʼinedito pick-up X-Class, mentre se cʼè un titolo da assegnare al “top dei top”, questo va sicuramente allʼammiraglia di tutti i 4x4: Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. In totale, nellʼesclusivo stand di 3.800 metri quadrati dominati dalla scultura fluttuante “Silver Flow”, la Casa di Stoccarda espone 34 veicoli, tra cui i modelli speciali di Mercedes SL e SLC, oltre che al Concept EQ, prototipo di una prossima gamma di modelli interamente elettrici che sarà identificata dal neo-brand EQ.