Lo stand Bugatti conquista Ginevra

Le cifre ufficiali però parlano di un lieve, lievissimo calo di presenze. Dal 9 al 19 marzo, 11 giornate di apertura, al PalaExpo sono arrivati 691.351 visitatori . Se ne attendevano 700 mila, quindi lʼobiettivo è stato raggiunto. Ma con grande attenzione il Presidente Turrettini ha ammesso che “le presenze nel weekend sono state inferiori alle attese, mentre quelle a ticket ridotto dopo le ore 16 hanno registrato un exploit”, e ciò induce a rivedere un poʼ le strategie di prezzo per il futuro. La vetrina di Ginevra resta una delle più importanti al mondo per le Case auto, ma i 180 espositori sono 20 in meno dellʼedizione 2016 . Da record la presenza di giornalisti e operatori dei media: 10.700!

Vediamo ora i riconoscimenti. Partendo dal primo in ordine di tempo: il titolo di Auto dellʼAnno alla nuova Peugeot 3008. E poi il premio a Bugatti per il miglior stand allestito al Palexpo. Giunto alla 14° edizione, il Creativity Award è stato attribuito dalla giuria del Club de publicité et de communication di Ginevra, che ha apprezzato lʼarchitettura dello spazio espositivo centrato su unʼunica star, la Bugatti Chiron. È lʼultima auto di Cristiano Ronaldo per intenderci, un gioiellino da minimo due milioni di euro, che lʼAtelier Bugatti produrrà in non più di 70 esemplari.