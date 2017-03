19 marzo 2017 08:50 EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina Emerson Fittipaldi firma la “sua” supercar

Un campione di automobilismo, un campionissimo, uno che ha vinto due titoli mondiali di Formula 1 e poi se ne va in America per continuare a correre, e vincere due volte la 500 Miglia di Indianapolis, sogna di farsi la “sua” supercar stradale. A misura dei suoi istinti, delle sue competenze, dei suoi desideri. Alla fine Emerson Fittipaldi ci è riuscito, e la sua EF7 Vision Gran Turismo by Pininfarina è tra le stelle che brillano al Salone di Ginevra 2017.

Un modello vero, concreto, che sarà realizzato in pochi esemplari a prezzi non ancora conosciuti. Leggerissima, con la sua struttura in fibra di carbonio che la fa pesare circa 1.000 chili, la EF7 monta un motore V8 che sviluppa 600 CV, così da accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. “Ho avuto il privilegio di lavorare con molti grandi team nella mia vita, in pista e fuori ‒ ha detto il campione brasiliano ‒ ma questo progetto mi ha sollevato a nuove altezze, unendomi nella creazione a leggendari designer e progettisti di auto da corsa vincenti”. Partner di Fittipaldi sono stati Pininfarina e HWA, questʼultima una società tedesca fondata da Hans Werner Aufrecht, che in passato era già stato tra i co-fondatori di AMG, la divisione sportiva Mercedes.