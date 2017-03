Chef Bottura “cucina” lo stile Maserati

Le auto, a ogni modo, non mancano e non potevano che essere prestigiosissime. Maserati ha scelto la kermesse elvetica per svelare le nuove Granturismo e GranCabrio nellʼedizione speciale che celebra i 60 anni della 3500 GT, capostipite di tutte le granturismo ed esposta proprio qui a Ginevra nel 1957. La carrozzeria Rosso Italiano a triplo strato omaggia il colore della Maserati 250F con cui Juan Manuel Fangio vinse il campionato di Formula 1 del 1957. Le nuove edizioni speciali di Granturismo e GranCabrio hanno i cerchi in lega da 20 pollici MC Design e allʼinterno seducono con i nuovi rivestimenti in pelle Poltrona Frau o pelle/Alcantara e dettagli in fibra di carbonio come i battitacco e la placchetta celebrativa. Le due vetture saranno prodotte in soli 400 esemplari.