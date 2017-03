22 marzo 2017 08:05 Audi RS 3, la nuova gamma raddoppia Non solo Sportback a 5 porte ma anche Sedan tre volumi

La gamma sportiva di Audi RS 3 raddoppia. Se la 5 porte Sportback resta il cavallo di battaglia, soprattutto in mercati come quello italiano, al suo fianco ci sarà ora la RS 3 Sedan, la carrozzeria berlina a tre volumi. E con 400 CV di potenza, le nuove Audi RS 3 possono vantare il motore 5 cilindri più potente al mondo, capace di raggiungere i 280 orari di velocità.

Protagoniste allʼultimo Salone di Ginevra, le nuove Audi RS 3 sono “sportivissime” e il design già lo manifesta: assetto e sospensioni ribassate, carreggiate più larghe, sguardo cattivo. Dʼaltronde è difficile trovare altre vetture medie (il segmento è quello C premium) con tanta dinamicità sotto il cofano: il motore ha cilindrata 2,5 litri, è turbo benzina a iniezione diretta e sviluppa 33 CV in più della precedente RS 3 Sportback. La coppia massima di 480 Nm è disponibile già a 1.700 giri e resta costante fino a 5.850 giri, così che lʼaccelerazione da 0 a 100 avviene in un battito di ciglia: 4,1 secondi! Prestazioni ben supportate dal cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e dalla trazione integrale permanente quattro. Il guidatore può impostare poi 4 modalità di marcia: comfort, auto, dynamic e individual.

Tutto è tarato in funzione sportiva: il controllo elettronico di stabilità interviene selettivamente sulle singole ruote. Di serie le Audi RS 3 montano cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/35, su cui agiscono potenti dischi freno. Il discorso sicurezza si rafforza con la dotazione, tra lʼaltro, del sistema di frenata autonoma dʼemergenza e dellʼassistente al traffico, che regola la distanza dal veicolo che precede intervenendo allʼoccorrenza anche sullo sterzo. Gli interni si fanno notare per i sedili e il volante in pelle Nappa nera, e per i servizi Audi Connect che includono la navigazione con Google Earth e Google Street View. L’Audi Phone Box si avvale di un impianto audio Bang & Olufsen Sound System favoloso, forte di una potenza di 705 watt.