Al via lʼedizione 87 del Salone di Ginevra

Il Presidente della rassegna Maurice Turrettini ha annunciato 99 premiere mondiali, cui vanno aggiunte le 27 anteprime europee. Fare una carrellata di tutte è pressoché impossibile, meglio seguire il nostro Speciale giorno per giorno. E lo stesso vale per eleggere la “reginetta” dellʼedizione 2017, anche se una prima trionfatrice cʼè già stata lʼaltra sera: la Peugeot 3008, seconda generazione, eletta Car of the Year 2017 dalla stampa specializzata europea. LʼItalia se la cava bene (come sempre!) tra le supercar, vista la presenza di meraviglie come la berlinetta Ferrari 812 Superfast, le Lamborghini Aventador S e Huracan Performante, la Italdesign Automobili Speciali e la Pagani Huayra Roadster. A contendere loro i riflettori la McLaren 720S, le nuove Aston Martin Vanquish S e la batteria Mercedes composta da GT C Roadster e 4 favolose AMG.