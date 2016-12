20 agosto 2015 Smart, la più piccola sala concerti al mondo Un prototipo nato insieme a JBL

Volete una piccola sala concerti? Ma magari non avete molto tempo perché lavoro, famiglia, impegni scolastici dei figli ecc. ecc. non ve lo consentono? Allora la soluzione è avere una macchina che sia una piccola sala concerti, e quale se non Smart è la più adatta, visto che è lʼauto piccola per antonomasia? Nasce così Smart forgigs, un prototipo realizzato in collaborazione con JBL, nome eccellente nel campo dellʼaudio di alta qualità.

L'impianto audio di questa Smart sviluppa la bellezza di 5.720 watt di potenza massima, comprende un amplificatore DSP a 6 canali (da 240 Watt) per fortwo e un amplificatore DSP a 8 canali (da 320 watt) per forfour. La qualità sonora è garantita da 16 altoparlanti e due potenti subwoofer da 30 cm di diametro lʼuno, per un'esperienza d'ascolto senza precedenti. La più piccola sala concerti mobile al mondo. Non solo, ma Smart forgigs può fungere anche da amplificatore mobile durante i concerti live dei musicisti di strada, per un suono cristallino e ad alta definizione. Purtroppo Smart forgigs è un esemplare unico e non è ancora disponibile per la vendita. I fan di Smart e gli amanti della musica potranno ammirarla durante il tour estivo della city car per l'Europa.