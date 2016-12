Smart fortwo veste Garage Italia Collection

Lʼallestimento di serie è di grande completezza, include sulla versione pois il tetto panorama, il volante e la leva del cambio in pelle, il pacchetto Cool & Audio per un perfetto ascolto musicale e lo schermo a colori con trip computer. La versione gessata pinstripe ha i paddles del cambio al volante, lʼassetto sportivo ribassato e cerchi in lega da 16 pollici. Le vetture sono al momento acquistabili sul sito Internet smartFORstore.it, ma dalla metà di maggio presto saranno disponibili anche presso la tradizionale rete di vendita. I prezzi sono di 16.788 euro per la fortwo pois e di 19.826 per la fortwo pinstripe.